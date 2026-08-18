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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.51 WIB

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

Celtic diunggulkan meraih kemenangan atas LASK Linz pada leg pertama play-off Liga Champions 2026/2027 di Celtic Park. (Celtic) - Image

Celtic diunggulkan meraih kemenangan atas LASK Linz pada leg pertama play-off Liga Champions 2026/2027 di Celtic Park. (Celtic)

JawaPos.com — Celtic diprediksi mengalahkan LASK Linz dengan skor 2-1 pada leg pertama play-off Liga Champions 2026/2027 di Celtic Park, Glasgow, Rabu, (19/8/2026).

The Hoops punya modal kuat setelah memenangi tiga laga awal musim dengan total 10 gol, tetapi LASK juga datang dengan catatan sempurna di kompetisi domestik Austria.

Celtic Punya Modal Kuat di Celtic Park

Celtic berada dalam momentum positif menjelang duel melawan LASK Linz setelah menyapu bersih tiga pertandingan awal musim 2026/2027 dengan kemenangan.

Pasukan Martin O'Neill mengalahkan Dundee FC 1-0, Kilmarnock 5-1, lalu Dundee United 4-0 di Piala Liga Skotlandia.

Catatan tersebut membuat Celtic telah mencetak 10 gol dalam tiga pertandingan pembuka musim.

Benjamin Nygren, Sebastian Tounekti, Camilo Duran, dan Auston Trusty menjadi pencetak gol saat Celtic menghajar Dundee United empat gol tanpa balas pada Sabtu lalu.

Celtic juga memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

The Hoops tercatat memenangkan tujuh pertandingan kompetitif terakhir mereka di Celtic Park, sebuah statistik yang membuat tuan rumah lebih layak diunggulkan untuk mengamankan kemenangan pada leg pertama.

Namun, Celtic tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Jota masih menjalani pemulihan cedera ligamen krusiat, sedangkan Alex Oxlade-Chamberlain harus absen karena menjalani skorsing.

Editor: Edi Yulianto
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