Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Hapoel Beer Sheva menghadapi Sabah FK pada leg pertama play-off Liga Champions UEFA 2026/2027. (Instagram @hbsfc)
JawaPos.com - Prediksi skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah 2-1 dalam leg pertama play off Liga Champions UEFA 2026/2027 di Stadion Toto Turner, Beersheba, Israel, Kamis (20/8).
Hapoel Beer Sheva berpeluang memanfaatkan dukungan publik sendiri, tetapi Sabah FK memiliki kualitas serangan balik untuk membuat pertandingan berlangsung ketat.
Hapoel Beer Sheva melaju ke babak play-off Liga Champions UEFA setelah melewati Vikingur Reykjavík dan Red Star Belgrade dengan performa impresif.
Setelah kalah 1-2 dari Vikingur Reykjavík pada leg pertama putaran kedua, wakil Israel tersebut bangkit dengan kemenangan 2-0 di kandang untuk mengamankan agregat 3-2.
Perjalanan mereka berlanjut ke putaran ketiga saat berhadapan dengan Red Star Belgrade, salah satu klub besar Serbia.
Hapoel Beer Sheva tampil solid dengan kemenangan 1-0 di kandang dan 2-0 pada pertandingan tandang sehingga lolos dengan keunggulan agregat 3-0.
Catatan tersebut memperlihatkan kekuatan pertahanan Hapoel Beer Sheva selama kualifikasi Liga Champions musim ini.
Namun, performa mereka mendapat noda setelah kalah telak 0-4 dari Hapoel Haifa pada pertandingan Piala Liga Israel, Sabtu.
Hapoel Beer Sheva tetap memiliki modal kuat berupa status juara Liga Premier Israel musim lalu. Dalam 26 pertandingan liga, mereka mencatat 18 kemenangan, lima hasil imbang, dan hanya tiga kekalahan.
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Jawa Pos
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