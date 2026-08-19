Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

JawaPos.com - Prediksi skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah 2-1 dalam leg pertama play off Liga Champions UEFA 2026/2027 di Stadion Toto Turner, Beersheba, Israel, Kamis (20/8).

Hapoel Beer Sheva berpeluang memanfaatkan dukungan publik sendiri, tetapi Sabah FK memiliki kualitas serangan balik untuk membuat pertandingan berlangsung ketat.

Bagaimana Perjalanan Hapoel Beer Sheva Menuju Play-off? Hapoel Beer Sheva melaju ke babak play-off Liga Champions UEFA setelah melewati Vikingur Reykjavík dan Red Star Belgrade dengan performa impresif.

Setelah kalah 1-2 dari Vikingur Reykjavík pada leg pertama putaran kedua, wakil Israel tersebut bangkit dengan kemenangan 2-0 di kandang untuk mengamankan agregat 3-2.

Perjalanan mereka berlanjut ke putaran ketiga saat berhadapan dengan Red Star Belgrade, salah satu klub besar Serbia.

Hapoel Beer Sheva tampil solid dengan kemenangan 1-0 di kandang dan 2-0 pada pertandingan tandang sehingga lolos dengan keunggulan agregat 3-0.

Catatan tersebut memperlihatkan kekuatan pertahanan Hapoel Beer Sheva selama kualifikasi Liga Champions musim ini.

Namun, performa mereka mendapat noda setelah kalah telak 0-4 dari Hapoel Haifa pada pertandingan Piala Liga Israel, Sabtu.