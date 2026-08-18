Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

JawaPos.com - Dinamo Zagreb akan menghadapi Viking FK dalam leg pertama play-off Liga Champions 2026/2027. Skuad Modri -julukan Dinamo Zagreb- diprediksi akan menang, karena datang dengan modal positif ke laga krusial tersebut.

Pada leg pertama, Dinamo Zagreb akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Klub raksasa Kroasia itu dijadwalkan menjamu Viking FK di Stadion Maksimir, Zagreb, Kroasia, Rabu (19/8/2026) pukul 02.00 WIB.

Selain berbekal sebagai tuan rumah, Dinamo Zagreb datang ke babak play-off Liga Champions dengan kondisi yang sangat meyakinkan. Tim asuhan Mario Kovacevic itu tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Di pertandingan terakhir kualifikasi Liga Champions, Dinamo Zagreb menang atas Kauno Zalgiris dengan skor agregat telak 7-1. Torehan tujuh gol itu menunjukkan ketajaman lini serang sekaligus solidnya pertahanan mereka di kompetisi Eropa.

“Situasinya bagus, saya pikir kami berada di jalur yang tepat. Kami sudah memainkan enam atau tujuh pertandingan dan terus berkembang di setiap laga,” kata Kovacevic, dilansir dari laman resmi UEFA, Selasa (18/8/2026).

Kovacevic menegaskan skuadnya dalam kondisi siap tempur menghadapi Viking FK. Juru taktik berusia 51 tahun itu menyadari bahwa tidak ada cara lain selain merebut kemenangan demi menjaga asa timnya lolos ke putaran final Liga Champions 2026/2027.

“Jika kami ingin lolos ke Liga Champions, maka kami harus tampil sebaik mungkin pada Selasa nanti. Saya sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Semua pemain dalam kondisi sehat dan siap,” tegas Kovacevic.

Kendati demikian, Kovacevic enggan anggap remeh kekuatan Viking FC. Menurutnya, klub raksasa Norwegia tersebut bermain sangat disiplin dan punya serangan balik cepat yang mengerikan. Maka itu, Dinamo Zagreb harus tampil dengan versi terbaiknya untuk bisa mengunci kemenangan.