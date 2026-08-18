Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

JawaPos.com - Ada enam pemain mantan Persebaya memperkuat tim promosi yang bakal menjadi lawan Persebaya di Super League 2026/2027.

Mereka menjadi bagian dari tiga tim promosi yang bakal meramaikan Super League 2026/2027.

Ketiga tim tersebut adalah PSS Sleman, Isen mulang FC, dan Garudayaksa FC.

Ketiga tim promosi tersebut memiliki pemain yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya.

Itu berarti, para pemain itu akan bereuni sekaligus menjadi lawan Green Force. Nah berikut ini, Siapa saja mereka? Baca terus artikel ini.

1. Salman Alfarid Salman Alfarid pernah menjadi pemain Persebaya pada musim 2022/2023.

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Melansir Transfermarkt, dia bermain lima pertandingan hingga memutuskan hengkang musim 2023/2024.

Saat pindah ke PSS Sleman musim lalu, bek 24 tahun tersebut menjadi andalan.