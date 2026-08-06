Dari Usaha Kecil Jadi Juragan, 10 Weton Ini Disebut Punya Naluri Bisnis Tinggi

ilustrasi pembawa rezeki dan bakat dagang (Freepik)
JawaPos.com – Banyak kisah pengusaha sukses berawal dari langkah sederhana. Ada yang memulai bisnis dari rumah, berjualan kecil-kecilan, hingga perlahan mampu membangun usaha besar dengan banyak cabang.
Keberhasilan tersebut tentu tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga kerja keras, ketekunan, kemampuan membaca peluang, dan keberanian mengambil keputusan.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, selain usaha dan doa, weton kelahiran juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter serta potensi seseorang, termasuk dalam hal rezeki dan dunia bisnis.
Beberapa weton diyakini memiliki sifat seperti pandai melihat peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, mudah membangun relasi, serta mampu bertahan menghadapi tantangan usaha.
Dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut 10 weton yang dipercaya memiliki bakat dagang dan berpotensi menjadi juragan sukses.
1. Senin Kliwon – Pintar Membaca Peluang
Orang yang lahir pada weton Senin Kliwon dipercaya memiliki naluri bisnis yang kuat. Mereka dianggap mampu melihat kesempatan yang sering kali tidak disadari orang lain.
Karakter yang praktis dan cepat mengambil tindakan membuat mereka cocok menjalankan usaha kecil hingga berkembang menjadi bisnis yang lebih besar.
Bidang seperti kuliner, perdagangan, toko kebutuhan sehari-hari, hingga bisnis online disebut sesuai dengan karakter weton ini.
Keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu modal penting bagi Senin Kliwon dalam membangun usaha.
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