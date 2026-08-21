Ramalan Zodiak Pisces 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces memiliki tingkat intuisi, sensitivitas, dan empati yang tinggi. Namun, hubungan Pisces dengan keluarga mungkin sedang rumit selama periode ini.
Jika keadaan di rumah tidak berjalan baik, berilah mereka waktu dan ruang untuk menyelesaikannya secara mandiri. Akan selalu ada perbedaan pendapat di antara semua orang.
Untuk itu, cobalah menghindari konflik dan menjaga jarak satu sama lain, sampai situasi yang tenang kembali muncul.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 21 Agustus 2026.
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Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak Pisces harus berbicara dan mendiskusikan rasa curiga kepada pasangan secara pribadi. Terkait karir, kemampuan Pisces dalam menyelesaikan masalah di kantor, telah diakui oleh atasan.
Sementara itu, beristirahatlah dan jangan memaksakan diri bekerja, karena Pisces tidak akan produktif. Terkait keuangan, sangat penting untuk melakukan publisitas tentang bisnis yang sedang dikelola dan dikembangkan.
Cinta Pisces
Percayalah pada instingmu hari ini. Jika curiga bahwa pasangan tidak jujur, ajak dia bicara dan diskusikan masalah ini secara pribadi. Jangan mencoba menghindar, apa pun yang Pisces lakukan.
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Jawa Pos
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