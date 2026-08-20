Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Jumat, 21 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com – Sagitarius disarankan lebih memperhatikan kebutuhan emosional diri sendiri hari ini.
Jangan merasa harus selalu mengatakan “ya” untuk memenuhi keinginan orang lain.
Sesekali menetapkan batasan juga penting agar Anda tidak kelelahan secara emosional.
Dalam urusan asmara, suasana romantis terasa semakin hangat. Sagitarius yang sudah memiliki pasangan mungkin merasakan kembali sensasi manis seperti saat hubungan baru dimulai.
Sementara bagi yang masih lajang, menghabiskan waktu bersama Pisces dapat menghadirkan momen menyenangkan.
Di tempat kerja, beberapa situasi mungkin menguji kesabaran. Namun, Sagitarius memiliki kemampuan untuk melewatinya dengan baik selama tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Sektor keuangan membutuhkan perhatian lebih. Hindari membeli sesuatu secara spontan hanya karena sedang menginginkannya.
Menjaga anggaran dan memprioritaskan kebutuhan akan membantu mencegah tekanan finansial di kemudian hari.
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Jawa Pos
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