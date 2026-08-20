Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat, 21 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

JawaPos.com – Scorpio berada dalam suasana hati yang cukup positif dan stabil hari ini.

Menghabiskan waktu bersama teman-teman dapat membuat perasaan semakin menyenangkan sekaligus memberikan energi baru.

Kehidupan asmara juga menunjukkan perkembangan yang menarik. Scorpio yang sudah memiliki pasangan mungkin akan merasa lebih dekat dan protektif, sedangkan mereka yang masih lajang berpotensi menemukan kecocokan dengan seseorang berzodiak Leo.

Di tempat kerja, peluang untuk mengembangkan karier bisa muncul secara tidak terduga. Karena itu, bersiaplah mengambil kesempatan ketika datang.

Kondisi keuangan juga cukup menjanjikan, tetapi hindari pembelian mahal dan tetap pertimbangkan setiap pengeluaran dengan matang.

Dari sisi kesehatan, Scorpio sedang memiliki energi yang baik. Pertahankan kondisi tersebut dengan tetap aktif, mengonsumsi makanan bernutrisi, terutama sumber protein, serta menghindari konsumsi alkohol secara berlebihan.

Jika memiliki rencana bepergian ke Yunani, sebaiknya mulai mempersiapkan kebutuhan perjalanan lebih awal. Dilansir dari Astrotalk, inilah ramalan Scorpio selengkapnya.