Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 21 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

JawaPos.com – Capricorn perlu lebih terbuka menyampaikan perasaan hari ini. Namun, kejujuran sebaiknya tetap disertai sikap menghargai orang lain.

Hindari memotong pembicaraan atau memaksakan pendapat agar komunikasi berjalan lebih baik.

Dalam kehidupan asmara, Capricorn yang sudah menikah mungkin merasa kurang mendapatkan perhatian dari pasangan.

Jangan memendam perasaan tersebut. Sampaikan kebutuhan Anda dengan cara yang tenang agar pasangan memahami apa yang sedang dirasakan.

Sementara bagi Capricorn yang masih lajang, peluang menemukan hubungan menarik dapat muncul melalui seseorang dengan karakter yang sesuai dengan zodiak berelemen air atau udara. Percakapan yang menyenangkan bisa menjadi awal dari kedekatan baru.

Dari sisi keuangan, kondisi terlihat cukup menjanjikan. Ada kemungkinan muncul kabar baik atau perkembangan positif dalam pekerjaan dan finansial.

Meski demikian, Anda mungkin masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Jangan merasa sungkan meminta pertolongan ketika memang diperlukan.