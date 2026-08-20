12 Shio Paling Hoki Besok, Jumat 21 Agustus 2026: Intip, Shiomu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Simak ramalan 12 shio paling hoki besok, Jumat 21 Agustus 2026.

Ramalan 12 shio paling hoki besok, Jumat 21 Agustus 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi Anda yang ingin mengetahui gambaran peruntungan berdasarkan astrologi China.

Memasuki akhir pekan, setiap shio memiliki energi yang berbeda dalam menghadapi urusan pekerjaan, keuangan, hubungan sosial, hingga asmara.

Beberapa shio diprediksi memiliki momentum lebih kuat untuk mengejar peluang, menyelesaikan persoalan, atau mendapatkan kabar yang menggembirakan.

Sementara itu, shio lainnya disarankan tidak terburu-buru mengambil keputusan dan lebih mengutamakan perencanaan.

Dilansir dari Astrology.com, inilah Chinese astrology memiliki 12 tanda zodiak yang direpresentasikan oleh hewan, yakni Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, Ular, Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Lantas, shio apa yang paling hoki besok, Jumat 21 Agustus 2026? Berikut urutan lengkapnya.

Cek urutan keberuntungan Shio Naga, Kuda, Tikus, Macan hingga Babi dalam urusan rezeki, karier, dan asmara.

1. Shio Kuda

Shio Kuda menempati posisi pertama dalam daftar 12 shio paling hoki besok, Jumat 21 Agustus 2026.

Posisi ini cukup menarik karena 2026 sendiri merupakan Tahun Kuda Api, sehingga pemilik Shio Kuda diprediksi memiliki momentum yang kuat untuk memulai sesuatu yang baru.

Astrology menggambarkan 2026 sebagai awal siklus 12 tahun bagi Shio Kuda, dengan peluang baru dalam karier, hubungan, perjalanan, tempat tinggal, dan berbagai pengalaman yang membuka jalan menuju fase kehidupan berikutnya.

Pada Jumat ini, energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengambil langkah yang selama ini tertunda.

Dalam pekerjaan, jangan terlalu takut mencoba pendekatan baru. Jika ada kesempatan memimpin proyek, memperluas usaha, atau bertemu orang baru yang berpotensi membuka pintu profesional, pertimbangkan dengan serius.