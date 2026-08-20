Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat, 21 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com – Aquarius mungkin merasakan emosi yang lebih kuat dari biasanya hari ini. Agar perasaan tetap seimbang, luangkan waktu bersama keluarga dan teman.
Berinteraksi dengan orang-orang terdekat dapat membantu membuat suasana hati lebih stabil.
Dalam kehidupan asmara, hubungan Aquarius berada dalam kondisi yang cukup harmonis. Komunikasi terbuka menjadi kunci agar hubungan tetap berjalan dengan baik.
Jangan ragu menyampaikan perasaan sekaligus memberikan ruang bagi orang yang Anda sayangi untuk berbicara.
Sektor keuangan juga menunjukkan peluang yang cukup positif. Namun, jika sedang mempertimbangkan investasi, jangan terburu-buru mengambil keputusan.
Pelajari risiko dan lakukan riset terlebih dahulu sebelum mengeluarkan uang dalam jumlah besar.
Di tempat kerja, Aquarius tidak perlu memaksakan diri menyelesaikan masalah seorang diri.
Meminta saran dari orang yang dipercaya justru dapat membantu menemukan solusi dengan lebih cepat.
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Jawa Pos
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