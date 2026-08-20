Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 21 Agustus 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

JawaPos.com – Pisces akan merasa lebih tenang dan nyaman ketika menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih hari ini.

Dukungan dari keluarga maupun teman dapat membantu menjaga keseimbangan emosional sekaligus membuat Anda merasa lebih dihargai.

Meski begitu, Pisces tetap perlu memberikan perhatian pada kondisi diri sendiri. Tetap aktif dengan melakukan aktivitas fisik ringan dan jangan mengabaikan kondisi mental jika sedang menghadapi tekanan.

Dalam urusan asmara, sifat protektif mungkin terasa lebih kuat dari biasanya. Namun, jangan sampai perhatian berubah menjadi sikap posesif. Memberikan ruang kepada pasangan justru dapat membantu hubungan tetap sehat.

Dari sisi keuangan, sebaiknya jangan terburu-buru mengambil keputusan investasi properti.

Meskipun sebuah peluang terlihat menarik, periksa setiap detail dan pertimbangkan risikonya sebelum menentukan pilihan.

Sementara itu, peluang bisnis berpotensi muncul melalui media sosial atau email. Karena itu, Pisces sebaiknya lebih aktif memantau berbagai informasi yang masuk.