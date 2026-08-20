Paling Beruntung? Ramalan Shio Besok Jumat 21 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

JawaPos.com - Ramalan shio besok Jumat 21 Agustus 2026 menarik untuk disimak, khususnya bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Memasuki akhir pekan ketiga Agustus, keempat shio ini memiliki dinamika berbeda dalam urusan karier, keuangan, asmara, hingga kehidupan sehari-hari.

Jumat, 21 Agustus 2026 masih berada dalam pengaruh Tahun Kuda Api 2026, yang membawa energi cepat, berani, kreatif, dan penuh perubahan.

Astrology menggambarkan tahun ini sebagai periode yang dapat membuka arah baru, meski setiap shio perlu menyesuaikan diri dengan ritme yang berbeda.

Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing untuk besok, Jumat 21 Agustus 2026.

1. Shio Naga

Pemilik shio Naga berpotensi merasakan dorongan positif pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Astrology menggambarkan 2026 sebagai tahun ketika energi Kuda Api membantu Naga memperoleh tenaga lebih besar untuk mendorong berbagai tujuan.

Ide-ide baru juga lebih mudah muncul, sementara dukungan dari orang lain dapat membantu mengubah gagasan menjadi hasil yang lebih nyata.

Dalam karier, Jumat dapat menjadi waktu yang baik untuk memperkuat kerja sama.

Jika selama beberapa waktu terakhir Anda mengerjakan sesuatu sendirian, pertimbangkan untuk melibatkan rekan yang memiliki kemampuan berbeda.

Hubungan profesional yang awalnya sederhana bahkan dapat berkembang menjadi kolaborasi yang lebih serius.

Dari sisi keuangan, peluang bisa muncul melalui jaringan pertemanan atau koneksi pekerjaan.

Astrology menyebut peluang bisnis pada 2026 dapat datang melalui persahabatan dan networking.