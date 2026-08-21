Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah hari pencerahan bagi zodiak gemini. Gemini adalah salah satu zodiak yang dermawan dengan sumber daya yang dimiliki. Saat ini, gemini akan senang berbagi keberuntungan dengan orang lain.

Seseorang akan diberkati oleh keberuntungan yang gemini miliki. Luangkan waktu dan sadari betapa indahnya perasaanmu, ketika berbagi kebaikan dan kasih sayang dengan orang lain.

Pertahankan kerendahan hati dan kebaikan itu selamanya. Cobalah selalu bermurah hati kepada orang-orang di sekitar.

Zodiak cancer mungkin mengalami benturan antara harapan dan kewajiban. Cancer mungkin menginginkan banyak hal untuk memenuhi keinginan. Tetapi, cancer harus tahu bahwa kekuatan untuk menciptakan keseimbangan antara harapan dan kewajiban ada di dalam diri sendiri.

Hanya diri sendiri yang akan menanggung akibat dari kesalahan yang dibuat. Sebelum mengambil tindakan apa pun pada hari ini, cancer harus mempertimbangkan pro dan kontra dari tindakan tersebut.

Hal ini akan membuat cancer dipenuhi perasaan senang dan puas. Manfaatkanlah situasi ini sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 21 Agustus 2026.