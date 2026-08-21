Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Pintu baru untuk menjelajahi dan menemukan hal-hal baru, akan terbuka untuk zodiak aquarius. Cobalah dengan hati-hati menyampaikan pikiran. Lanjutkan inisiatif dan rencanamu dengan cara yang tepat.

Semuanya akan berjalan dengan baik, dan aquarius akan dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan rumah. Selain itu, koneksi baru kemungkinan akan memasuki hidup dan meningkatkan semangat aquarius.

Zodiak pisces memiliki tingkat intuisi, sensitivitas, dan empati yang tinggi. Namun, hubungan pisces dengan keluarga mungkin sedang rumit selama periode ini. Jika keadaan di rumah tidak berjalan baik, berilah mereka waktu dan ruang untuk menyelesaikannya secara mandiri.

Akan selalu ada perbedaan pendapat di antara semua orang. Cobalah menghindari konflik dan menjaga jarak satu sama lain, sampai situasi yang tenang kembali muncul.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu meluangkan waktu untuk pasangan dan bersenang-senang tanpa memikirkan hal lain. Terkait karir, kurangi ketegangan di tempat kerja dengan mendorong rekan kerja untuk bekerja sama.