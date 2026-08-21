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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 21 Agustus 2026 | 15.05 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak virgo mungkin diminta untuk membuat beberapa keputusan spontan, yang mungkin tidak sepenuhnya membuat nyaman. Virgo mungkin merasa tidak memiliki cukup fakta untuk membuat keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. 

Sadarilah bahwa terkadang, virgo perlu untuk mengambil risiko dan membuat pilihan terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Beranilah dan percayai penilaianmu sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo akan bertemu seseorang menarik dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Mengenai karir, tetaplah tenang meskipun virgo merasa sedang tidak sependapat dengan atasan.

Sementara itu, atasi kelesuan dengan berolahraga dan beristirahat agar virgo merasa lebih baik dengan cepat. Terkait keuangan, upaya yang virgo lakukan untuk membeli mobil baru akan memberi beberapa pilihan yang menarik.

Cinta Virgo

Kemungkinan, virgo akan bertemu beberapa orang menarik dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Namun, virgo akan menemukan seseorang yang menarik perhatian disana. 

Editor: Novia Tri Astuti
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