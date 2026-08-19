Zodiak yang Gemar Menabung dan Boros Menurut Astrologi, Cek Seberapa Baik Anda Mengelola Keuangan

JawaPos.com - Setiap zodiak memiliki gaya tersendiri dalam mengatur urusan finansial dan mengelola keuangan.

Hal ini juga dipengaruhi dari karakter, preferensi, serta gaya hidup dari masing-masing zodiak. Ada zodiak yang cenderung lebih berhati-hati dan terorganisir dalam urusan finansial.

Sementara yang lain cenderung lebih impulsif. Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia pada (19/08) berikut kira-kira gambaran cara setiap zodiak dalam mengatur keuangan.

Aries

Aries dikenal sebagai pribadi yang semangat. Namun, mereka cenderung membuat keputusan keuangan yang impulsif. Mereka sering berbelanja secara spontan dan lebih mengutamakan keinginan saat itu juga.

Taurus

Taurus sangat menghargai keamanan finansial. Mereka percaya pada pentingnya menabung dan berinvestasi dengan cermat. Mereka juga unggul dalam membuat perencanaan keuangan jangka panjang dan mengutamakan stabilitas.

Gemini

Gemini terkadang bimbang saat harus menentukan apakah menabung atau pun memilih untuk menghabiskan uang. Supaya kondisi finansial mereka lebih terkontrol, gemini perlu membuat anggaran yang jelas dan konsisten dalam mengelola pengeluaran.

Cancer

Cancer juga menabung untuk masa depan.meskipun terkadang masih melakukan pembelian impulsif. Mereka terkadang cukup seimbang dalam mengelola uang serta merencanakan keuangan jangka panjang.

Leo

Leo menyukai gaya hidup mewah dan sering mengeluarkan uang untuk memenuhi selera mereka yang berkelas. Leo juga terkadang mengeluarkan uang berlebih demi mempertahankan citra atau menjadi pusat perhatian.

Menabung dan menetapkan batasan dalam pengeluaran dapat membantu leo menjaga kestabilan finansial.

Virgo