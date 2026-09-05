6 Zodiak Paling Boros, Selalu Kesulitan Saat Mulai Menabung dan Menyisihkan Uang

JawaPos.com - Enam zodiak berikut ini merasa kesulitan saat mereka harus mengelola keuangan.

Menabung terasa sangat menantang bagi keenam zodiak ini. Mungkin karena karakter dan juga gaya hidup yang mereka sukai.

Bahkan, beberapa zodiak bisa sangat sulit dalam menjaga kondisi keuangannya supaya tetap stabil.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman timesofindia pada (05/09) berikut adalah enam zodiak yang dikenal paling boros dan selalu kesulitan saat memulai untuk menabung.

Aries

Aries adalah zodiak yang penuh semangat dan spontan. Mulai dari membeli gadget baru, melakukan travelling, sampai bersenang-senang di tempat hiburan. Antusiasme dan semangat mereka membuat aries bisa menjadi orang yang sangat royal dalam mengeluarkan uang.

Gemini

Gemini sering kali tertarik pada pengalaman baru dan barang-barang yang sedang tren, sehingga dapat membuat mereka sering berbelanja.

Selain Itu,kebiasaan mereka yang mudah berpindah minat dan hobi bisa membuat mereka mengeluarkan uang untuk berbagai hal yang sedang menarik perhatian.

Sagittarius

Sagittarius memiliki antusias terhadap travelling. Mereka kemudian mencoba berbagai pengalaman baru yang membuat mereka kehabisan uang.

Sagittarius cenderung tidak terlalu mengkhawatirkan keamanan finansialnya di masa depan. Hal ini sering mendorong melakukan pembelian secara impulsif dan kurang memiliki tabungan jangka panjang.

Pisces