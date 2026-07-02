3 Weton Ini Diramal Lancar Rezeki di Tahun 2026, Saatnya Kumpulkan Uang Sampai Kaya!

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 merupakan kesempatan yang sangat baik bagi seseorang untuk mencapai kemapanan finansial.

Peluang ini tidak hanya milik mereka yang memang memiliki bakat atau garis keturunan kaya, tetapi orang biasa pun mempunyai kesempatan yang sama.

Keberuntungan diprediksi akan membuat rezeki mengalir lebih lancar, bahkan membuka pintu-pintu rezeki baru yang sebelumnya masih tertutup.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, ada tiga weton yang diramalkan akan mengalami kelancaran rezeki, sehingga tahun 2026 menjadi waktu yang paling tepat bagi mereka untuk menabung hingga menjadi kaya.

1. Weton Minggu Pon

Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton Minggu Pon dikenal dengan wataknya yang rela berkorban.

Tahun 2026 yang berjalan tidak menentu pun bukan jadi penghalang atau sesuatu yang membuatnya berhenti bekerja keras.

Segala keringat jerih payahnya di tahun 2026 ini akan bertemu dengan keberuntungan, di mana hal itu membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah.

Usaha mereka akan berjalan makin lancar, sukses punya keuntungan besar, hingga kesempatan untuk memperbesar bisnis terbuka lebar.