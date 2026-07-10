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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.14 WIB

Kantong Tetap Aman Saat Rupiah Melemah? Kenali Tren Soft Saving Ala Gen Z Supaya Bisa Nabung untuk Menjaga Kondisi Finansial Anda

Ilustrasi orang yang rajin menabung. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang rajin menabung. (Magnific)

JawaPos.com - Tekanan kehidupan ekonomi modern di mana tingginya biaya hidup, budaya hustle culture, sampai properti yang semakin sulit dijangkau, membuat banyak gen Z mencari cara baru dalam mengelola keuangan.

Di sisi lain juga metode menabung dengan mengharuskan penghematan secara ketat sering kali terasa berat untuk dijalankan oleh kalangan muda saat ini.

Soft saving adalah tren baru yang dilakukan oleh anak muda, agar tetap bisa menabung namun dengan cara yang lebih fleksibel.

Soft saving mengajarkan untuk tetap menyisihkan uang secara sedikit demi sedikit namun secara konsisten untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Mulai dari membeli tiket konser, membeli gadget baru, travelling, sampai mempersiapkan kebutuhan masa depan.

Cara ini dipandang lebih realistis untuk saat ini karena bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan setiap orang. Selain itu biaya hidup yang terus meningkat, semantara banyak kebutuhan yang harus tetap terpenuhi.

Mengutip informasi dari laman banksinarmas dan pnmim.com pada (10/7),   Berbeda dengan konsep hard saving yang lebih fokus terhadap penghematan super ketat dan menabung dalam jumlah besar, soft saving lebih mengajarkan kita untuk menabung dalam jumlah kecil namun tetap memberikan ruang untuk menikmati pengalaman, hiburan, lifestyle, serta kondisi keuangan yang lebih terkendalikan.

Penasaran bagaimana tren soft saving ini mulai dilakukan oleh Gen Z? Berikut beberapa cara yang dapat anda lakukan untuk memulai tren soft saving  ini. 

Sebelum mulai menabung sebaiknya anda menentukan tujuan finansial yang ingin dicapai terlebih dahulu. Misalnya untuk nonton konser, healing, liburan, membeli benda elektronik, sampai rencana masa depan.

Saat tujuan sudah ditentukan, target menabung akan semakin jelas, dan anda akan lebih termotivasi untuk menabung secara konsisten. 

Berbeda dengan metode hard saving, soft saving ala gen Z cenderung lebih fleksibel di mana menabung dilakukan dengan perlahan namun konsisten.

Editor: Hanny Suwindari
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