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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 19 Agustus 2026 | 07.27 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)


JawaPos.com - Upaya zodiak Capricorn akan berubah menjadi sesuatu yang positif hari ini. Capricorn merasa gembira dan antusias. Selain itu, Capricorn mungkin merasa aman secara emosional dan memiliki perasaan sejahtera yang sangat luas. 

Jika membuat strategi untuk apa yang ingin dilakukan, pada akhirnya Capricorn menjadi sangat produktif di penghujung hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn berkesempatan menjalin hubungan romantis dan bertemu seseorang yang menarik hari ini. Terkait karir, konsentrasikan diri pada tugas sendiri dan hindari argumen yang tidak perlu.

Sementara itu, jagalah kesehatan dengan mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan meningkatkan makanan berserat. Terkait keuangan, beragam pilihan rumah baru tersedia dan membuat Capricorn lebih memahami tentang bagaimana yang dicari.

Cinta Capricorn

Hari ini, Capricorn memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan romantis. Capricorn akan bertemu secara kebetulan dengan seseorang yang sangat menarik. Kemungkinan besar, Capricorn akan bertemu orang ini dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Pertemuan ini akan terbukti menarik dan mungkin cukup romantis, meskipun Capricorn harus berusaha menahan diri agar tidak terlalu larut dalam perasaan.

Editor: Candra Mega Sari
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