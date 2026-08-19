Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 19 Agustus 2026 | 07.14 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang baik bagi zodiak Cancer untuk mencoba sesuatu yang tidak berhasil pada percobaan pertama. Kegagalan dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri Cancer.

Tetapi, hal-hal seperti itu adalah bagian dari kehidupan, dan akan benar-benar membentuk karakter. Pastikan bahwa Cancer membangun keberanian dan ketekunan dengan kembali mencoba.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak Cancer harus bersikap diplomatis untuk membuat keputusan dalam memilih seseorang yang akan dijadikan pasangan. Terkait karir, pilih penasihat karir yang tepat agar Cancer mendapatkan panduan yang informatif dan sesuai kebutuhan

Sementara itu, perbaiki pola makan dengan meningkatkan asupan serat seperti buah dan sayuran. Terkait keuangan, wujudkan rencanamu untuk membeli mobil baru dengan mengunjungi dealer atau showroom

Cinta Cancer

Hari ini Cancer akan menjadi pusat perhatian dan tidak dapat memilih seseorang untuk dijadikan pasangan. Ini adalah masalah sepertinya menyenangkan, tetapi kenyataannya Cancer tidak ingin menyakiti apa pun. Cobalah bersikap diplomatis untuk menyelesaikan situasi yang sulit ini.

Karir Cancer

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Keuangan Zodiak Cancer 19 Agustus 2026: Ada Peluang Besar Raup Rezeki!  - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Cancer 19 Agustus 2026: Ada Peluang Besar Raup Rezeki! 

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.24 WIB

4 Zodiak Diramalkan Dapat Rezeki Tersembunyi pada 19 Agustus 2026, Siapa Saja? - Image
Zodiak

4 Zodiak Diramalkan Dapat Rezeki Tersembunyi pada 19 Agustus 2026, Siapa Saja?

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.16 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 4 Zodiak Ini Punya Strategi Cerdas untuk Membangun Kekayaan - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Hoki, 4 Zodiak Ini Punya Strategi Cerdas untuk Membangun Kekayaan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore