Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 19 Agustus 2026 | 07.12 WIB

Ramalan Zodiak Aries 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Jika ada sesuatu yang ingin zodiak Aries coba, ini adalah hari yang tepat untuk mewujudkannya. Petualangan membawa kegembiraan, aliran kreativitas, dan energi.

Aries sangat artistik, jadi stimulasi terus-menerus diperlukan untuk menjaga kesehatan jiwa. Lakukan sesuatu yang baru, bahkan jika itu hanya berjalan-jalan di tempat baru. Aries akan mendapatkan adrenalin yang dibutuhkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Bersiaplah karena zodiak Aries akan bertemu dengan seseorang yang baru dan menarik pada hari ini. Terkait karir, senior akan memberikan nasihat yang sangat Aries bermanfaat bagi bisnis Aries.

Sementara itu, ikuti yoga, meditasi, dan lakukan hal-hal yang menyehatkan. Terkait keuangan, Aries harus menikmati perubahan yang akan datang karena ini adalah langkah yang menguntungkan.

Cinta Aries

Kemungkinan besar, Aries akan bertemu dengan seseorang yang baru dan menarik saat ini. Apa pun yang terjadi, ini tetap merupakan kebetulan yang menyenangkan dan Aries dapat menikmatinya selama hal itu berlangsung.

Karir Aries

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak Diramalkan Dapat Rezeki Tersembunyi pada 19 Agustus 2026, Siapa Saja? - Image
Zodiak

4 Zodiak Diramalkan Dapat Rezeki Tersembunyi pada 19 Agustus 2026, Siapa Saja?

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.16 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 4 Zodiak Ini Punya Strategi Cerdas untuk Membangun Kekayaan - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Hoki, 4 Zodiak Ini Punya Strategi Cerdas untuk Membangun Kekayaan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.56 WIB

5 Zodiak Ini akan Dihampiri Masa Lalu pada 19 Agustus 2026, Ada Kabar dari Seseorang - Image
Zodiak

5 Zodiak Ini akan Dihampiri Masa Lalu pada 19 Agustus 2026, Ada Kabar dari Seseorang

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore