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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 19 Agustus 2026 | 07.09 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Jika pekerjaan zodiak Virgo sudah lama tertunda menumpuk, hari ini cobalah untuk menyelesaikannya. Ini terutama berlaku untuk hal-hal yang tidak dapat Virgo tangani kemarin. 

Untungnya, Virgo memiliki kekuatan dan ketajaman mental yang bertambah. Segalanya akan berjalan lancar. Manfaatkan energi ini sebaik-baiknya dengan tidak menunda apa pun. 

Tumpukan pekerjaan hanya akan bertambah jika Virgo menunda-nunda. Lakukan apa yang perlu dilakukan dan Virgo akan merasa hebat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak Virgo harus lebih terbuka agar pasangan merasa lebih aman dan nyaman berbagi emosinya. Mengenai karir, perhatikan bimbingan dari senior agar Virgo dapat belajar dari pengalamannya.

Sementara itu, lakukan aktivitas kebugaran yang membawa manfaat kesehatan lebih lanjut. Terkait keuangan, upaya yang Virgo lakukan untuk membeli mobil baru akan memberi beberapa pilihan yang menarik.

Cinta Virgo

Jika ingin menerima cinta dari pasangan, Virgo mungkin harus memberikannya terlebih dahulu. Virgo tidak bisa terus bersikap jual mahal dan mengharapkan orang lain terus mencurahkan kasih sayang terlebih dahulu. 

Editor: Candra Mega Sari
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