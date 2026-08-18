Bukan Sekadar Hoki, 4 Zodiak Ini Punya Strategi Cerdas untuk Membangun Kekayaan

JawaPos.com – Dalam kehidupan, kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai kondisi finansial yang stabil.

Kerja keras, kedisiplinan, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan membaca peluang tentu memiliki peran besar dalam perjalanan seseorang menuju kesuksesan.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan beberapa zodiak yang dianggap mempunyai naluri finansial lebih kuat dibandingkan lainnya.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menghamburkan uang, mampu menyusun rencana, serta berani mengambil langkah ketika melihat kesempatan yang menjanjikan.

Meski demikian, anggapan mengenai karakter zodiak merupakan bagian dari astrologi dan bukan jaminan seseorang pasti kaya.

Dilansir dari AstroTalk, berikut empat zodiak yang dalam astrologi disebut memiliki potensi kuat dalam urusan finansial.

1. Capricorn Capricorn dikenal sebagai sosok yang teratur, disiplin, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Dalam urusan keuangan, mereka cenderung tidak terburu-buru mengejar hasil besar.

Mereka lebih memilih membangun kekayaan secara bertahap melalui perencanaan yang matang. Bagi Capricorn, kestabilan finansial membutuhkan proses panjang sehingga mereka tidak mudah tergoda dengan keuntungan instan.

Kebiasaan menyusun prioritas juga menjadi salah satu keunggulan mereka. Uang biasanya digunakan untuk kebutuhan yang dianggap penting atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.