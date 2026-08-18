Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.52 WIB

5 Zodiak Ini akan Dihampiri Masa Lalu pada 19 Agustus 2026, Ada Kabar dari Seseorang

Ilustrasi lambang 12 zodiak. (Freepik) - Image

Ilustrasi lambang 12 zodiak. (Freepik)

JawaPos.com - Rabu, 19 Agustus 2026, bisa menjadi hari ketika sesuatu dari masa lalu kembali muncul dalam kehidupan sejumlah zodiak.

Bentuknya tidak selalu berupa mantan kekasih. Bisa berupa pesan dari teman lama, pertemuan tidak sengaja, pekerjaan yang pernah ditinggalkan, atau persoalan yang belum benar-benar selesai.

Sejumlah prediksi astrologi untuk 19 Agustus 2026 memang menempatkan hubungan, komunikasi, dan perubahan sebagai tema yang cukup kuat.

Lantas, zodiak mana saja yang berpotensi mengalami momen “masa lalu kembali” pada 19 Agustus 2026?

1. Scorpio

Scorpio menjadi salah satu zodiak yang paling menarik diperhatikan pada 19 Agustus.

Bulan berada di Scorpio pada tanggal tersebut. Dalam pembacaan astrologi, kondisi ini dapat membuat seseorang lebih introspektif dan peka terhadap hal-hal yang selama ini belum selesai.

Karena itu, Scorpio mungkin tiba-tiba teringat seseorang dari masa lalu atau mendapatkan kabar dari orang yang sudah lama tidak berkomunikasi.

Pesan sederhana seperti “apa kabar?” bahkan bisa membuka percakapan panjang.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Sumber: Hindustan Times, YourTango
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 19 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 19 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.43 WIB

12 Shio Paling Hoki Besok, Rabu 19 Agustus 2026: Intip, Shiomu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

12 Shio Paling Hoki Besok, Rabu 19 Agustus 2026: Intip, Shiomu Ada di Nomor Berapa?

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.41 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 19 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Rabu 19 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore