5 Zodiak Ini akan Dihampiri Masa Lalu pada 19 Agustus 2026, Ada Kabar dari Seseorang

Ilustrasi lambang 12 zodiak. (Freepik)
JawaPos.com - Rabu, 19 Agustus 2026, bisa menjadi hari ketika sesuatu dari masa lalu kembali muncul dalam kehidupan sejumlah zodiak.
Bentuknya tidak selalu berupa mantan kekasih. Bisa berupa pesan dari teman lama, pertemuan tidak sengaja, pekerjaan yang pernah ditinggalkan, atau persoalan yang belum benar-benar selesai.
Sejumlah prediksi astrologi untuk 19 Agustus 2026 memang menempatkan hubungan, komunikasi, dan perubahan sebagai tema yang cukup kuat.
Lantas, zodiak mana saja yang berpotensi mengalami momen “masa lalu kembali” pada 19 Agustus 2026?
Scorpio menjadi salah satu zodiak yang paling menarik diperhatikan pada 19 Agustus.
Bulan berada di Scorpio pada tanggal tersebut. Dalam pembacaan astrologi, kondisi ini dapat membuat seseorang lebih introspektif dan peka terhadap hal-hal yang selama ini belum selesai.
Karena itu, Scorpio mungkin tiba-tiba teringat seseorang dari masa lalu atau mendapatkan kabar dari orang yang sudah lama tidak berkomunikasi.
Pesan sederhana seperti “apa kabar?” bahkan bisa membuka percakapan panjang.
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Jawa Pos
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