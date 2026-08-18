4 Zodiak Diramalkan Dapat Rezeki Tersembunyi pada 19 Agustus 2026, Siapa Saja?

Ilustrasi 12 lambang zodiak. (Freepik)
JawaPos.com - Rabu, 19 Agustus 2026 bisa menjadi hari yang menarik bagi sejumlah zodiak.
Dalam astrologi, pergerakan planet pada hari tersebut membawa energi yang dikaitkan dengan peluang, perubahan strategi, serta munculnya kesempatan yang sebelumnya belum terlihat.
Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah pergerakan Jupiter memasuki Ashlesha Nakshatra pada 19 Agustus 2026.
Dalam astrologi Veda, Ashlesha dikaitkan dengan intuisi, strategi, energi tersembunyi, dan kemampuan melihat peluang di balik sebuah situasi. Jupiter sendiri sering dikaitkan dengan pertumbuhan, kebijaksanaan, keberuntungan, pendidikan, dan finansial.
Kombinasi tersebut membuat beberapa zodiak diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk menemukan jalan keluar dari persoalan lama atau melihat kesempatan yang sebelumnya luput dari perhatian.
Berikut empat zodiak yang disebut berpotensi mendapatkan pengaruh positif dari transit Jupiter tersebut.
Cancer menjadi salah satu zodiak yang mendapat sorotan dalam astrologi 19 Agustus 2026.
Energi Jupiter pada periode ini dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran terhadap peluang yang selama ini tersembunyi. Cancer yang sedang menghadapi persoalan pekerjaan atau keuangan disarankan tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Justru dari situasi yang sempat dianggap rumit, bisa muncul informasi atau kesempatan baru.
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Jawa Pos
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