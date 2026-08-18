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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 03.05 WIB

Hoki Finansial Berpihak, 5 Zodiak Ini Konon Mudah Menemukan Peluang Menguntungkan

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Astrologi kerap menghubungkan karakter seseorang dengan kecenderungannya dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan keuangan. Sejumlah zodiak bahkan dipercaya memiliki sifat yang mendukung keberhasilan finansial.

Mulai dari keberanian mengambil peluang, kreativitas, kemampuan membaca perubahan, hingga kedisiplinan dalam mengejar target, karakter tersebut dianggap dapat membantu seseorang membuka lebih banyak kesempatan untuk memperoleh penghasilan.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut memiliki kecenderungan kuat dalam menarik peluang, kemakmuran, dan kesuksesan finansial.

1. Leo

Leo dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi dan kemampuan memikat perhatian orang lain. Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika mereka membangun karier ataupun menjalankan usaha.

Sisi kreatif yang dimiliki Leo juga disebut dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang menghasilkan. Ditambah kemampuan bersosialisasi dan keberanian tampil di depan banyak orang, mereka dianggap mudah menemukan kesempatan yang berpotensi mendatangkan keuntungan.

2. Sagitarius

Sagitarius memiliki rasa ingin tahu besar dan senang mencoba pengalaman baru. Karakter petualang tersebut membuat mereka tidak mudah terpaku pada satu pilihan ketika mencari peluang.

Mereka juga cenderung terbuka terhadap bidang atau pekerjaan yang tidak biasa. Keberanian mengeksplorasi sesuatu yang berbeda dapat mempertemukan Sagitarius dengan kesempatan finansial yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Meski dikenal berani mengambil risiko, mereka tetap perlu mempertimbangkan konsekuensi setiap keputusan agar keberanian tidak berubah menjadi tindakan gegabah.

3. Aries

Aries merupakan zodiak yang identik dengan keberanian, energi tinggi, dan semangat kompetitif. Ketika memiliki tujuan, mereka cenderung berusaha mengejarnya dengan penuh keyakinan.

Karakter kepemimpinan dan jiwa kewirausahaan membuat Aries dianggap cocok berada dalam situasi yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Mereka juga tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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