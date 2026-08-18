Hoki Makin Kuat! 5 Shio Ini Disebut Berada di Bawah Naungan Dewi Rezeki

shio dikaruniai kekayaan, rezeki dan harapan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan peruntungan dan perjalanan hidup. Pada periode tertentu, sejumlah shio dipercaya memiliki energi yang lebih mendukung untuk mengejar kesuksesan dan meningkatkan kondisi finansial.
Keberuntungan tersebut dapat hadir melalui berbagai bentuk, seperti peluang pekerjaan, perkembangan bisnis, hubungan baru, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dalam kepercayaan tersebut, sosok Dewi Fortuna atau Dewi Rezeki menjadi simbol datangnya keberuntungan dan kemakmuran.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang memperoleh kekayaan sekaligus harapan baru.
Shio Macan dikenal mempunyai karakter berani, tegas, dan penuh semangat. Sifat tersebut membuat mereka tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.
Dalam ramalan ini, keberanian menjadi modal utama untuk mengejar pencapaian di dunia kerja maupun usaha. Semakin mampu mengarahkan keberanian tersebut secara positif, semakin besar pula peluang yang dapat mereka manfaatkan.
Namun, Shio Macan disarankan mengendalikan kecenderungan terlalu keras, egois, atau agresif. Sikap yang lebih tenang dan menghargai orang lain dipercaya dapat membantu mereka membangun kesuksesan yang lebih tahan lama.
Pemilik Shio Monyet dikenal cerdas, kreatif, dan cepat menemukan gagasan baru. Kemampuan tersebut membuat mereka mudah melihat peluang yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.
Dalam urusan finansial, kreativitas dapat menjadi kekuatan utama untuk mengembangkan bisnis maupun menghasilkan sumber pendapatan baru. Ide yang terlihat sederhana pun berpotensi berkembang apabila dikelola dengan serius.
Meski begitu, sifat ceroboh dan kurang disiplin perlu dikurangi. Dengan lebih bertanggung jawab terhadap keputusan dan konsisten menjalankan rencana, peluang untuk mencapai kondisi finansial yang stabil akan semakin terbuka.
Shio Ayam dikenal sebagai pribadi teliti, pekerja keras, dan memiliki standar tinggi terhadap hasil pekerjaannya. Mereka biasanya tidak mudah puas sebelum mendapatkan hasil sesuai target.
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Jawa Pos
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