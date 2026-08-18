3 Zodiak yang di Bulan Agustus 2026 Rezekinya Lancar, Duit Datang Terus Tak Berkesudahan

Zodiak yang diramalkan di bulan Agustus 2026 rezekinya lancar saat duit datang terus tak berkesudahan. (dok: pexels)
JawaPos.com - Keberuntungan seseorang memanglah selalu menjadi misteri yang tidak bisa dipastikan kedatangannya.
Seseorang bisa saja mendapatkan keberuntungan di suatu waktu atau bahkan kesialan yang tidak diharapkan.
Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri segelintir orang dikatakan akan punya keberuntungan yang membawa sederet hal baik ke hidupnya.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan di bulan Agustus 2026 rezekinya lancar saat duit datang terus tak berkesudahan.
1. Zodiak Aries
Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak aries dikatakan akan punya rezeki baik di bulan Agustus ini.
Paruh kedua tahun 2026 dimungkinkan bisa dijalani dengan sedikit lebih menggembirakan berkat kelancaran rezeki yang diperoleh.
Uang diyakini bisa datang melalui serangkaian jalan dan tidak terbatas pada satu tempat saja sebagaimana yang selama ini berlangsung.
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Jawa Pos
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