Bakat Memimpin Sejak Lahir, 10 Tanggal Lahir Ini Punya Karakter Visioner

ilustrasi orang yang cocok jadi pemimpin. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Numerologi merupakan kepercayaan yang mengaitkan angka, termasuk tanggal kelahiran, dengan karakter dan kecenderungan seseorang.
Dalam perspektif numerologi, tanggal tertentu dipercaya memiliki karakter yang lebih menonjol dalam hal keberanian, kreativitas, kemampuan membaca situasi, hingga kepemimpinan.
Orang yang lahir pada tanggal-tanggal tersebut digambarkan memiliki pola pikir yang progresif. Mereka cenderung berani mengambil keputusan, menyukai tantangan, dan tidak mudah puas dengan keadaan yang ada.
Karakter seperti itu dipercaya dapat menjadi modal untuk menjadi pemimpin, baik dalam pekerjaan, bisnis maupun lingkungan sosial.
Dilansir dari English Jagran, berikut 10 tanggal lahir yang dalam numerologi disebut memiliki kecenderungan menjadi sosok pemimpin dan inspiratif.
Mereka yang lahir pada tanggal 5 atau 14 dipercaya memiliki karakter dinamis dan mudah menyesuaikan diri.
Perubahan bukan sesuatu yang terlalu menakutkan bagi mereka. Justru, situasi baru dapat menjadi kesempatan untuk mencoba pengalaman berbeda.
Keberanian mengambil peluang serta kemampuan beradaptasi membuat kelompok tanggal ini dianggap mampu mengikuti perkembangan zaman.
Mereka juga cenderung terbuka terhadap teknologi dan berbagai gagasan baru.
Tanggal 1 dan 10 dikaitkan dengan karakter mandiri serta keinginan kuat untuk menjadi yang terdepan.
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Jawa Pos
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