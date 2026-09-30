Bangun Tidur Langsung Lihat Layar HP, Psikologi Kaitkan dengan 7 Karakter Ini

JawaPos.com – Bagi banyak orang, ponsel kini menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Bahkan, tidak sedikit yang menjadikan perangkat tersebut sebagai benda pertama yang dicari begitu terbangun dari tidur.

Alih-alih langsung beranjak dari tempat tidur, tangan justru spontan mengambil ponsel untuk melihat notifikasi, pesan, media sosial, atau kabar terbaru. Kebiasaan ini memang terlihat sederhana, tetapi dapat berkaitan dengan pola perilaku tertentu dalam keseharian.

Dilansir dari Geediting, kebiasaan langsung memeriksa ponsel setelah bangun kerap dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan kepribadian. Meski demikian, kebiasaan tersebut tidak otomatis menunjukkan sifat tertentu pada setiap orang karena perilaku seseorang dapat dipengaruhi berbagai faktor.

Berikut tujuh ciri yang sering dikaitkan dengan kebiasaan tersebut.

1. Cenderung Perfeksionis Orang yang segera membuka ponsel setelah bangun bisa memiliki dorongan untuk mengetahui keadaan secepat mungkin. Notifikasi pekerjaan, pesan pribadi, jadwal, hingga informasi terbaru ingin segera diperiksa.

Kebiasaan tersebut dapat mencerminkan keinginan untuk memastikan berbagai hal tetap berada dalam kendali dan tidak ada informasi penting yang terlewat.

2. Mudah Merasa Cemas Bagi sebagian orang, ponsel menjadi sumber informasi sekaligus cara untuk meredakan rasa tidak tenang. Mereka mungkin merasa perlu segera mengetahui apakah ada pesan atau kabar penting yang masuk.

Dorongan tersebut juga dapat berkaitan dengan FOMO atau fear of missing out, yakni kekhawatiran tertinggal dari informasi maupun aktivitas yang sedang berlangsung.

3. Memiliki Rasa Tanggung Jawab Tinggi Tidak semua orang membuka ponsel karena ingin bermain media sosial. Sebagian justru langsung memeriksa pekerjaan, agenda, pesan dari rekan, atau berbagai tugas yang harus diselesaikan.