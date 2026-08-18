Punya Karakter Kuat dan Intuisi Tajam, 9 Weton Ini Disebut Mudah Menarik Rezeki

Weton dikaruniai kekayaan dan rezeki alami sehingga tak perlu suudzon./Freepik.
JawaPos.com -- Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Dalam tradisi Jawa, salah satu cara yang kerap digunakan untuk membaca karakter dan kecenderungan kehidupan seseorang adalah melalui weton.
Weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan lima pasaran dalam kalender Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dalam penafsiran primbon, kombinasi tersebut dipercaya memiliki karakter serta pengaruh tertentu terhadap kehidupan seseorang.
Ada sejumlah weton yang dianggap mempunyai sifat pendukung untuk mencapai kemapanan, seperti pandai membaca keadaan, memiliki prinsip kuat, mampu mengatur keuangan, hingga mempunyai jiwa kepemimpinan.
Kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang memperoleh rezeki dan kehidupan yang lebih berkecukupan. Namun, penafsiran weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, berikut sembilan weton yang dipercaya mempunyai karakter dan jalan rezeki yang istimewa.
Selasa Kliwon mempunyai neptu 11, yang berasal dari nilai Selasa 3 dan Kliwon 8.
Pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi mandiri, tegas, dan memiliki kemampuan berpikir yang tajam. Mereka tidak selalu banyak berbicara, tetapi cenderung mengamati keadaan sebelum menentukan sikap.
Intuisi yang kuat juga sering dikaitkan dengan Selasa Kliwon. Mereka dipercaya cukup peka dalam membaca situasi maupun memahami karakter orang di sekitarnya.
Karakter tersebut dianggap dapat menjadi bekal ketika menekuni bidang yang membutuhkan kemampuan analisis, kreativitas, maupun pengambilan keputusan.
Rabu Pon memiliki neptu 14 dari perpaduan Rabu 7 dan Pon 7.
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Jawa Pos
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