Punya Intuisi Tajam hingga Karisma Kuat, 7 Weton Ini Konon Bikin Orang Segan

JawaPos.com -- Ada orang yang tidak perlu banyak bicara untuk membuat keberadaannya diperhatikan. Ketika berada di suatu tempat, sikap tenang, tatapan, atau pembawaannya terkadang membuat orang lain merasa segan.

Dalam tradisi Jawa, karakter semacam itu kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Weton dipercaya memiliki gambaran tertentu mengenai watak, kecenderungan karakter, dan perjalanan hidup seseorang.

Sebagian weton bahkan dianggap mempunyai aura yang kuat. Aura tersebut dalam kepercayaan tradisional tidak selalu berarti sesuatu yang negatif. Ada yang mengartikannya sebagai wibawa, keteguhan karakter, kepekaan, atau kemampuan membuat orang lain merasa nyaman sekaligus segan.

Artinya, istilah “ditakuti” dalam pembahasan ini tidak harus dimaknai bahwa seseorang mempunyai sifat buruk atau berbahaya. Bisa saja hal tersebut menggambarkan pembawaan yang kuat sehingga sulit diremehkan.

Berikut tujuh weton yang dalam materi yang dilansir dari kanal YouTube MBAH EKO DAENG, disebut memiliki energi yang kuat.

1. Sabtu Wage, Sosok Tenang dengan Pembawaan Dalam Sabtu Wage digambarkan sebagai salah satu weton yang mempunyai karakter pendiam dan tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian. Namun, justru ketenangan tersebut membuatnya terlihat memiliki wibawa tersendiri.

Dalam kepercayaan Jawa, pemilik weton ini disebut mempunyai pembawaan yang cenderung dalam. Mereka tidak mudah menunjukkan apa yang sedang dipikirkan sehingga orang lain terkadang sulit membaca karakter mereka.

Sifat tenang tersebut juga dianggap membuat Sabtu Wage mampu menghadapi keadaan yang penuh tekanan dengan lebih terkendali. Mereka cenderung tidak terburu-buru dalam merespons persoalan.

Dalam penafsiran spiritual, Sabtu Wage bahkan kerap dikaitkan dengan kemampuan merasakan suasana atau perubahan emosi orang di sekitarnya.