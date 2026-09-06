10 Weton Istimewa yang Disebut Punya Intuisi Tajam dan Kepekaan terhadap Dunia Spiritual, Apa Saja?

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan watak, perjalanan hidup, hingga tingkat kepekaan batin seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa kombinasi weton disebut mempunyai intuisi yang lebih kuat dibandingkan orang pada umumnya. Kepekaan tersebut dipercaya membuat pemiliknya lebih mudah menangkap perubahan suasana, firasat, maupun energi yang tidak kasatmata.

Pandangan semacam ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Tidak ada bukti ilmiah bahwa weton tertentu benar-benar dapat melihat atau menembus dimensi gaib.

Dilansir dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat 10 weton yang disebut memiliki kepekaan spiritual serta mata batin yang kuat menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Wage Minggu Wage mempunyai jumlah neptu 9, berasal dari nilai Minggu sebesar 5 dan Wage sebesar 4.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok yang lebih senang mengamati keadaan sebelum menyampaikan pendapat. Sikap tersebut membuat mereka dinilai bijaksana dan sering menjadi tempat orang lain meminta pertimbangan.

Mereka juga mempunyai keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap benar, meski pendapat tersebut berbeda dengan kebanyakan orang.

Dalam kepercayaan Jawa, ketenangan dan kemampuan membaca keadaan inilah yang kemudian dikaitkan dengan kepekaan batin. Aura tenang yang dimiliki juga dipercaya membuat mereka mempunyai kewibawaan alami.

2. Senin Pon Senin Pon memiliki neptu 11, yang merupakan hasil penjumlahan Senin 4 dan Pon 7.