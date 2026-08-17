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Niko Sulpriyono
Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.14 WIB

6 Zodiak Berpotensi Melunasi Utang pada Agustus 2026, Virgo hingga Scorpio Dapat Rezeki Tak Terduga!

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

JawaPos.com - Memiliki utang atau cicilan sering kali membuat seseorang harus lebih cermat mengatur pemasukan dan pengeluaran. 

Ketika kesempatan memperoleh penghasilan tambahan datang, sebagian orang mungkin dapat menggunakannya untuk mengurangi bahkan menyelesaikan kewajiban finansial yang selama ini menjadi beban. 

Dalam ramalan zodiak, kondisi tersebut dikaitkan dengan sejumlah tanda yang diprediksi memiliki peluang keuangan lebih baik pada Agustus 2026.

Berdasarkan pembacaan kartu dalam sumber ramalan, terdapat 6 zodiak yang disebut berpotensi memperoleh rezeki tambahan sehingga memiliki kesempatan lebih besar untuk melunasi utang

Zodiak tersebut adalah Virgo, Sagitarius, Capricorn, Pisces, Aries, dan Scorpio. Setiap zodiak memiliki gambaran karakter serta sumber peluang finansial yang berbeda.

Meski demikian, ramalan zodiak bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. 

Kemampuan melunasi utang tetap bergantung pada pendapatan, pengelolaan keuangan, jumlah kewajiban, serta keputusan masing-masing individu. 

Lantas, zodiak apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

Editor: Novia Tri Astuti
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