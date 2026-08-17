3 Zodiak yang Kembali Merasakan Harapan pada Senin 17 Agustus 2026, Optimisme Perlahan Tumbuh Lagi!

Ketika cahaya Bulan mulai bertambah, energi yang menyertainya dipercaya dapat mendorong seseorang untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimistis.

Bagi 3 zodiak ini, perubahan tersebut bukan berarti seluruh persoalan tiba-tiba menghilang.

Justru, mereka mulai memiliki cara pandang baru dalam menghadapi persoalan.

Keraguan yang sebelumnya terasa kuat perlahan kehilangan pengaruh sehingga langkah ke depan terasa lebih mungkin untuk dilakukan.

Harapan yang muncul juga tidak harus berbentuk perubahan besar.

Terkadang, harapan hadir ketika seseorang mulai percaya kembali pada dirinya sendiri, berhenti membiarkan opini negatif menguasai pikiran, atau memilih memberikan ruang bagi hal-hal yang membuat hidup terasa lebih damai.

Berikut 3 zodiak yang diprediksi merasakan energi tersebut mulai Senin, 17 Agustus 2026 dikutip dari Yourtango.com.

1. Libra

Libra membutuhkan waktu cukup panjang untuk kembali merasakan optimisme.

Sebagai zodiak yang cenderung menginginkan keseimbangan dan keharmonisan, Libra dapat mudah terpengaruh oleh suasana di sekitarnya.

Ketika terlalu banyak mendengar kabar buruk, kritik, atau pendapat pesimistis, pikiran Libra dapat ikut terbebani.

Kondisi tersebut membuat harapan yang sebenarnya masih ada terasa semakin jauh.

Pada Senin, energi Bulan Sabit Muda membantu Libra kembali mengenali sisi dirinya yang penuh harapan.