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Selasa, 18 Agustus 2026 | 04.38 WIB

Rekap Transfer Super League Musim Ini hingga Hari Ini, 17 Agustus 2026

Mariano Peralta resmi bergabung dengan Persib Bandung. Striker Argentina itu siap menjawab tantangan mempertahankan tradisi juara. (Persib) - Image

Mariano Peralta resmi bergabung dengan Persib Bandung. Striker Argentina itu siap menjawab tantangan mempertahankan tradisi juara. (Persib)

JawaPos.com - Kompetisi sepak bola Indonesia Super League musim 2026/2027 dijadwalkan bergulir pada September diikuti 18 klub, termasuk tiga tim promosi, yaitu Garudayaksa FC, PSS Sleman, dan Adhyaksa FC.

Menghadapi persaingan di divisi elite sepak bola Indonesia itu, berbagai klub memanfaatkan bursa transfer untuk perombakan skuad dengan mendatangkan pemain baru, meminjamkan pemain, dan melepaskan pilar-pilar mereka.

Berdasarkan perkembangan bursa transfer yang diperbaharui per Senin (17/8), Persib, Persija, Borneo FC, Persebaya, maupun Arema FC menjadi klub yang paling menonjol dalam perombakan skuad.

Rangkuman bursa transfer sementara Super League 2026/2027 hingga 17 Agustus 2026

1, Persib Bandung

Juara bertahan Persib melakukan sejumlah perekrutan besar, di antaranya Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Ragnar Oratmangoen, Balsa Sekulic, Mariano Peralta, dan Danijel Loncar. Maung Bandung juga kehilangan sejumlah pemain, termasuk Andrew Jung, Dimas Drajad, Frans Putros, dan Alfeandra Dewangga. Andrew Jung dilepas secara permanen setelah mencetak 16 gol pada musim 2025/2026.

Persib juga masuk daftar FIFA Registration Bans sehingga pendaftaran pemain baru menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

2. Borneo FC

Borneo FC termasuk klub paling aktif dengan mendatangkan Christian Matheus, Iago Mendonca, Gabriel Oliveira, Davy N’Goma, Rodrigo Varanda, Ruben Lopez, Njabulo Blom, Kadu Monteiro, Muhammad Ridho, serta sejumlah pemain lokal. Sebaliknya, Kei Hirose, Koldo Obieta, Nadeo Argawinata, Mariano Peralta, Stefano Lilipaly, dan Alfharezzi Buffon tercatat meninggalkan klub.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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