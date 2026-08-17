Rekap Transfer Super League Musim Ini hingga Hari Ini, 17 Agustus 2026

Mariano Peralta resmi bergabung dengan Persib Bandung. Striker Argentina itu siap menjawab tantangan mempertahankan tradisi juara. (Persib)
JawaPos.com - Kompetisi sepak bola Indonesia Super League musim 2026/2027 dijadwalkan bergulir pada September diikuti 18 klub, termasuk tiga tim promosi, yaitu Garudayaksa FC, PSS Sleman, dan Adhyaksa FC.
Menghadapi persaingan di divisi elite sepak bola Indonesia itu, berbagai klub memanfaatkan bursa transfer untuk perombakan skuad dengan mendatangkan pemain baru, meminjamkan pemain, dan melepaskan pilar-pilar mereka.
Berdasarkan perkembangan bursa transfer yang diperbaharui per Senin (17/8), Persib, Persija, Borneo FC, Persebaya, maupun Arema FC menjadi klub yang paling menonjol dalam perombakan skuad.
Juara bertahan Persib melakukan sejumlah perekrutan besar, di antaranya Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Ragnar Oratmangoen, Balsa Sekulic, Mariano Peralta, dan Danijel Loncar. Maung Bandung juga kehilangan sejumlah pemain, termasuk Andrew Jung, Dimas Drajad, Frans Putros, dan Alfeandra Dewangga. Andrew Jung dilepas secara permanen setelah mencetak 16 gol pada musim 2025/2026.
Persib juga masuk daftar FIFA Registration Bans sehingga pendaftaran pemain baru menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
Borneo FC termasuk klub paling aktif dengan mendatangkan Christian Matheus, Iago Mendonca, Gabriel Oliveira, Davy N’Goma, Rodrigo Varanda, Ruben Lopez, Njabulo Blom, Kadu Monteiro, Muhammad Ridho, serta sejumlah pemain lokal. Sebaliknya, Kei Hirose, Koldo Obieta, Nadeo Argawinata, Mariano Peralta, Stefano Lilipaly, dan Alfharezzi Buffon tercatat meninggalkan klub.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi