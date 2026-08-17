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Selasa, 18 Agustus 2026 | 04.20 WIB

Rekap Transfer Liga Inggris sampai Hari Ini, 17 Agustus 2026: Morgan Rogers masih yang Termahal

Chelsea resmi mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa dengan nilai trasnfer 117 juta Pundsterling. (Instagram Morgan Rogers) - Image

Chelsea resmi mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa dengan nilai trasnfer 117 juta Pundsterling. (Instagram Morgan Rogers)

JawaPos.com - Liga Inggris musim 2026/27 segera dimulai akhir pekan ini, yang dibuka dengan pertandingan antara juara bertahan Arsenal melawan tim promosi Coventry City di Stadion Emirates pada Sabtu (22/8) pukul 02.00 WIB.

Namun, sebelum itu dimulai, klub-klub mempersiapkan amunisinya di bursa transfer yang telah dibuka sejak 15 Juni dan akan ditutup pada 1 September.

Klub-klub besar sudah mendatangkan pemain-pemain yang diincar, seperti Arsenal mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United, Manchester City mendapatkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest, Manchester United mendapatkan Youri Tieliemans dari Aston Villa, Liverpool mendapatkan Ronald Araujo dari Barcelona, hingga Chelsea mendapatkan tanda tangan Morgan Rogers dari Aston Villa.

ESPN mencatat, Chelsea mendatangkan Rogers senilai 117 juta poundsterling. Mahar transfer ini menempatkan pembelian Rogers sebagai transfer termahal Liga Inggris musim ini, sekaligus yang kedua sepanjang sejarah setelah Alexander Isak ke Liverpool musim lalu pada angka 125 juta poundsterling.

Rekap transfer sementara 20 klub Liga Inggris musim ini hingga 17 Agustus 2026

Arsenal

Masuk: Bruno Guimaraes (Newcastle), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Illan Meslier (Leeds), Christos Tzolis (Club Brugge)

Keluar: Jakub Kiwior (FC Porto), Karl Hein (Werder Bremen), Leandro Trossard (Besiktas), Christian Norgaard (Everton)

 

Aston Villa

Masuk: Alejandro Garnacho (Chelsea, pinjaman), João Gomes (Wolves), Johan Manzambi (Freiburg), Modou Keba Cisse (LASK)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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