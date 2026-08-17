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Rabbany Wanadriani
Senin, 17 Agustus 2026 | 20.19 WIB

3 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Kejutan Tak Terduga Mulai 17 Agustus 2026, Apa Saja?

ilustrasi zodiak beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi, pergerakan benda-benda langit kerap dikaitkan dengan perubahan suasana, hubungan, maupun perjalanan hidup seseorang berdasarkan zodiaknya.

Sejumlah ramalan astrologi menyebut ada tiga zodiak yang diprediksi mengalami momentum berbeda pada 17 Agustus 2026. Momen tersebut digambarkan sebagai kesempatan untuk meninggalkan persoalan lama sekaligus membuka jalan menuju pengalaman yang lebih menyenangkan.

Namun, ramalan zodiak sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau bahan refleksi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari AstroTalk, berikut tiga zodiak yang disebut berpotensi mendapatkan kejutan positif pada 17 Agustus 2026.

1. Pisces

Bagi Pisces, 17 Agustus diprediksi menjadi momentum untuk melihat masa depan dari sudut pandang yang berbeda.

Sebuah kejadian atau kesadaran tertentu bisa membuat Pisces menyadari bahwa selama ini ada hal yang perlu diperbaiki. Alih-alih terus menyesali kesalahan, momen tersebut dapat dijadikan kesempatan untuk menentukan arah baru.

Pisces juga didorong untuk kembali mengingat impian yang pernah ditinggalkan. Keberanian memulai sesuatu dari awal disebut dapat membawa suasana yang lebih positif dalam kehidupannya.

Setelah melewati berbagai pengalaman kurang menyenangkan, Pisces dipercaya sedang berada di fase untuk meninggalkan masa lalu dan memberikan ruang bagi kebahagiaan baru.

2. Aries

Aries diprediksi mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang memiliki arti penting dalam hidupnya.

Perselisihan atau masalah lama berpeluang menemukan titik terang apabila Aries bersedia mengesampingkan ego. Tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna, sehingga menerima kekurangan orang lain dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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