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Aulia Rahmi
Senin, 17 Agustus 2026 | 20.04 WIB

4 Shio Ini Jalan Hidupnya Makin Lapang Setelah 17 Agustus 2026, Ada Kelegaan dari Hal Tak Terduga

Ilustrasi Hidupnya Terasa Makin Lapang (magnific) - Image

Ilustrasi Hidupnya Terasa Makin Lapang (magnific)

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, 17 Agustus 2026 dikaitkan dengan Water Pig Balance Day, yakni hari yang diasosiasikan dengan energi Air dan simbol Babi dalam konsep keseimbangan.

Periode tersebut berlangsung dalam Bulan Monyet Api dan Tahun Kuda Api.

Kombinasi ini dalam penafsiran astrologi dipercaya membawa nuansa yang lebih santai sekaligus mendorong seseorang untuk menyelesaikan berbagai urusan tanpa merasa terlalu terbebani.

Energi Air sering dikaitkan dengan kemampuan untuk mengalir, menyesuaikan diri, dan memberikan ruang untuk beristirahat.

Sementara itu, konsep hari keseimbangan Babi menggambarkan waktu ketika seseorang dapat menyelesaikan tanggung jawab secara lebih teratur tanpa harus mengorbankan waktu untuk menikmati kehidupan.

Dengan kata lain, keseimbangan menjadi tema penting dalam fase ini.

4 shio yang dibahas bukan berarti akan mendapatkan keberuntungan besar secara otomatis diulas dari Yourtango.com.

Prediksi astrologi bersifat interpretatif dan sebaiknya digunakan sebagai hiburan atau bahan refleksi.

Justru, hal yang menarik adalah bagaimana perubahan sederhana dapat membuat jalan hidup terasa lebih lapang.

Mulai dari kembali terhubung dengan teman lama hingga berani menyelesaikan persoalan sendiri, berikut empat shio yang diprediksi mengalami fase tersebut.

1. Shio Macan

Shio Macan memiliki kecenderungan menghargai hubungan yang sudah dibangun dalam waktu lama.

Ketika sudah menganggap seseorang sebagai sahabat, hubungan tersebut dapat memiliki arti yang sangat dalam.

Akan tetapi, kesibukan, pekerjaan, dan perubahan rutinitas sering membuat komunikasi dengan orang-orang terdekat perlahan berkurang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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