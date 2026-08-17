Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Senin, 17 Agustus 2026 | 19.52 WIB

3 Zodiak Mendapat Pesan Penting dari Semesta pada 17 Agustus 2026, Jangan Takut Memilih Jalan Baru

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

Dalam astrologi, pergerakan Mars di Cancer yang membentuk aspek persegi dengan Neptunus di Aries pada hari ini dikaitkan dengan dorongan untuk bergerak keluar dari situasi yang tidak lagi memberikan perkembangan.

Energi tersebut dapat menjadi simbol keberanian untuk menghadapi kenyataan sekaligus membuka ruang bagi kemungkinan baru.

Bagi 3 zodiak tertentu, pesan tersebut terasa lebih kuat dikutip dari Yourtango.com.

Mereka seolah diingatkan bahwa perubahan tidak akan terjadi hanya dengan menunggu keadaan menjadi sempurna.

Ada saat ketika seseorang perlu berhenti mencari kepastian dan mulai mengambil langkah berdasarkan apa yang sudah diketahui.

Leo, Scorpio, dan Aquarius menjadi tiga zodiak yang dalam pembacaan astrologi ini mendapatkan dorongan untuk bergerak maju.

Pesannya memiliki bentuk yang berbeda bagi masing-masing zodiak, tetapi memiliki satu benang merah: jangan terus mempertahankan sesuatu yang membuat Anda kehilangan kesempatan untuk berkembang.

1. Leo

Leo mendapatkan pesan yang cukup tegas pada 17 Agustus 2026: jangan menunggu sampai merasa benar-benar siap untuk mengambil kesempatan.

Anda mungkin sudah lama mempertimbangkan sebuah perubahan, tetapi sebagian diri masih ingin memastikan semuanya aman sebelum melangkah.

Masalahnya, terlalu lama menunggu dapat membuat kesempatan yang datang justru berlalu begitu saja.

Ketika Mars di Cancer membentuk persegi dengan Neptunus di Aries, energi astrologi ini dapat dimaknai sebagai dorongan untuk membedakan antara kehati-hatian dan keraguan.

Leo sebenarnya mungkin sudah mengetahui apa yang diinginkan, tetapi masih mencari alasan untuk menunda.

Jika sebuah peluang memiliki potensi membawa kehidupan ke arah yang lebih baik, keberanian untuk bertindak menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Kejutan Tak Terduga Mulai 17 Agustus 2026, Apa Saja? - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Kejutan Tak Terduga Mulai 17 Agustus 2026, Apa Saja?

Senin, 17 Agustus 2026 | 20.19 WIB

3 Zodiak yang Kembali Merasakan Harapan pada Senin 17 Agustus 2026, Optimisme Perlahan Tumbuh Lagi! - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Kembali Merasakan Harapan pada Senin 17 Agustus 2026, Optimisme Perlahan Tumbuh Lagi!

Senin, 17 Agustus 2026 | 20.07 WIB

4 Shio Ini Jalan Hidupnya Makin Lapang Setelah 17 Agustus 2026, Ada Kelegaan dari Hal Tak Terduga - Image
Zodiak

4 Shio Ini Jalan Hidupnya Makin Lapang Setelah 17 Agustus 2026, Ada Kelegaan dari Hal Tak Terduga

Senin, 17 Agustus 2026 | 20.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore