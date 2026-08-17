Ramalan Zodiak Libra 17 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu menghadapi sejumlah situasi yang cukup menantang. Berbagai persoalan mungkin muncul dan membuat suasana terasa lebih tegang dari biasanya.
Namun, ketenangan dan perencanaan yang matang dapat membantu Libra melewati hari dengan lebih baik. Upaya yang dilakukan secara konsisten juga akan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (17/8), dikutip dari Astroved.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Secara umum, hari ini mungkin menghadirkan beberapa situasi sulit bagi Libra. Anda perlu menghadapinya dengan kepala dingin agar persoalan tidak berkembang menjadi lebih rumit. Perencanaan yang baik dan usaha yang efektif akan membantu Anda tetap berada di jalur yang tepat.
Cinta Libra
Hubungan asmara Libra berpotensi diwarnai masalah komunikasi. Kesalahpahaman dapat membuat Anda dan pasangan kesulitan memahami sudut pandang satu sama lain.
Daripada membiarkan persoalan semakin melebar, cobalah memberikan ruang untuk saling mendengarkan. Komunikasi yang tenang dan terbuka akan membantu mengurangi kesalahpahaman dalam hubungan.
Karier Libra
Lingkungan kerja mungkin menghadirkan sejumlah situasi yang menegangkan. Beban pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu membuat Libra perlu mengatur jadwal dengan lebih terencana.
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Jawa Pos
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