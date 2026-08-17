Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.07 WIB

Ramalan Zodiak Libra 17 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu menghadapi sejumlah situasi yang cukup menantang. Berbagai persoalan mungkin muncul dan membuat suasana terasa lebih tegang dari biasanya.

Namun, ketenangan dan perencanaan yang matang dapat membantu Libra melewati hari dengan lebih baik. Upaya yang dilakukan secara konsisten juga akan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (17/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mungkin menghadirkan beberapa situasi sulit bagi Libra. Anda perlu menghadapinya dengan kepala dingin agar persoalan tidak berkembang menjadi lebih rumit. Perencanaan yang baik dan usaha yang efektif akan membantu Anda tetap berada di jalur yang tepat.

Cinta Libra

Hubungan asmara Libra berpotensi diwarnai masalah komunikasi. Kesalahpahaman dapat membuat Anda dan pasangan kesulitan memahami sudut pandang satu sama lain.

Daripada membiarkan persoalan semakin melebar, cobalah memberikan ruang untuk saling mendengarkan. Komunikasi yang tenang dan terbuka akan membantu mengurangi kesalahpahaman dalam hubungan.

Karier Libra

Lingkungan kerja mungkin menghadirkan sejumlah situasi yang menegangkan. Beban pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu membuat Libra perlu mengatur jadwal dengan lebih terencana.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.39 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.33 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore