Orang yang Bangun Tanpa Menekan Tombol Alarm Biasanya Memiliki 8 Ciri Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang bangun tanpa menekan tombol alarm./Magnific/benzoix
JawaPos.com - Bagi sebagian orang, suara alarm di pagi hari adalah musuh terbesar. Tidak sedikit yang secara refleks menekan tombol snooze atau tunda alarm berkali-kali sebelum benar-benar bangun dari tempat tidur.
Namun, ada juga kelompok orang yang mampu langsung bangun begitu alarm berbunyi tanpa menundanya sama sekali.
Sekilas kebiasaan ini terlihat sederhana. Padahal, dalam dunia psikologi, kemampuan untuk segera bangun sering kali berkaitan dengan sejumlah karakter dan pola pikir tertentu.
Tentu saja, ini bukan berarti setiap orang yang menekan tombol tunda memiliki kepribadian buruk, atau sebaliknya. Banyak faktor lain seperti kualitas tidur, kondisi kesehatan, jadwal kerja, hingga stres yang memengaruhi kebiasaan bangun seseorang.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang konsisten bangun tanpa menekan tombol tunda alarm cenderung memiliki beberapa karakteristik positif yang relatif jarang ditemukan secara bersamaan. Berikut delapan ciri tersebut.
1. Memiliki Disiplin Diri yang Tinggi
Salah satu karakter paling menonjol adalah disiplin diri (self-discipline). Orang yang langsung bangun saat alarm berbunyi mampu menempatkan tanggung jawab di atas rasa nyaman sesaat.
Mereka memahami bahwa tambahan lima atau sepuluh menit tidur sering kali tidak memberikan manfaat yang signifikan. Sebaliknya, bangun tepat waktu membantu mereka memulai hari dengan lebih teratur.
Dalam psikologi, disiplin diri merupakan kemampuan mengendalikan dorongan sesaat demi mencapai tujuan jangka panjang. Kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu menjadi salah satu bentuk latihan pengendalian diri yang dilakukan setiap hari.
2. Mampu Mengendalikan Impuls
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