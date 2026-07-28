Menurut Psikologi, Orang yang Selalu Bangun di Waktu yang Sama Tanpa Alarm Biasanya Tunjukkan 7 Perilaku

JawaPos.com - Banyak orang bergantung pada alarm untuk bangun tidur tepat waktu.

Namun, ada sebagian individu yang tampaknya memiliki "jam biologis" yang sangat akurat—mereka bisa bangun di waktu yang sama setiap hari tanpa bantuan alarm.

Fenomena ini bukan sekadar kebetulan atau hasil dari kebiasaan semata, tapi juga mencerminkan sejumlah aspek psikologis dan pola perilaku yang unik.

Menurut psikologi dan studi tentang ritme sirkadian, orang-orang yang terbiasa bangun secara alami di waktu yang sama menunjukkan kestabilan fisik, mental, dan emosional yang cukup istimewa.

Mereka juga cenderung memiliki karakteristik tertentu yang membedakan mereka dari kebanyakan orang.

Dilansir dari Geediting, terdapat 7 perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang selalu bangun di waktu yang sama tanpa alarm, menurut psikologi:

1. Disiplin Tinggi dalam Pola Tidur

Orang yang terbiasa bangun tanpa alarm umumnya memiliki kebiasaan tidur yang sangat konsisten.

Mereka tidur dan bangun di jam yang hampir sama setiap hari, bahkan di akhir pekan.