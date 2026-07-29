Kementerian ESDM Mulai Bangun PSEL Legok Nangka Berkapasitas 40,79 MW

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mulai membangun asilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka, Jawa Barat untuk mengolah sampah menjadi listrik dengan kapasitas 40,79 megawatt (MW).

Pembangunan proyek di kawasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPAS) Legok Nangka, Kabupaten Bandung, nantinya akan dapat mengelola timbunan sampah yang mencapai 2.131 ton setiap hari yang berasal dari enam kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, mengatakan pengelolaan sampah perkotaan secara menyeluruh merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Sebagaimana telah instruksikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan secara menyeluruh sebelum tahun 2029 melalui skema hulu hilir dan dapat menjadikan sampah sebagai sumber energi (Waste to Energy)," ujar Yuliot, Rabu (29/7).

Yuliot mengatakan, intruksi tersebut mendorong instansi terkait mencari solusi agar persoalan sampah perkotaan tidak berlarut, mengingat timbunan yang tidak tertangani berpotensi menimbulkan masalah lingkungan seperti longsor dan kebakaran.

"Groundbreaking hari ini bukan sekadar menandai dimulainya pembangunan sebuah infrastruktur, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih bersih, lebih hijau, dan berkelanjutan," ujarnya.

Yuliot berharap PSEL Legok Nangka dapat menjadi model pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi yang bisa diterapkan di berbagai daerah.