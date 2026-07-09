Menurut Numerologi, 10 Tanggal Lahir Ini Dikaitkan dengan Karisma dan Aura yang Menonjol

JawaPos.com - Dalam kepercayaan numerologi, setiap tanggal lahir dipercaya memiliki energi dan karakteristik yang berbeda. Beberapa tanggal tertentu disebut berkaitan dengan kepribadian yang memancarkan karisma, rasa percaya diri, serta daya tarik yang mudah menarik perhatian orang di sekitarnya.

Mereka yang lahir pada tanggal-tanggal tersebut diyakini memiliki pembawaan yang kuat, mampu memberikan kesan positif, dan sering dianggap memiliki pesona alami dalam berbagai situasi. Karena itu, tidak sedikit orang yang mengaitkan tanggal lahir dengan karakter serta aura yang dimiliki seseorang.

Mengutip Times of India, berikut 10 tanggal lahir yang dalam numerologi disebut memiliki pesona memikat dan daya tarik yang menonjol.

Tanggal lahir 1, 10, 19, 28

Orang yang lahir pada tanggal-tanggal ini berada di bawah pengaruh planet Matahari.

Mereka percaya diri, berani, dan egois, serta membawa energi seorang raja.

Orang biasanya tidak dapat mengabaikan mereka karena kehadiran kuat dan tidak dapat dihindari.

Mereka adalah pemimpin alami yang mampu mengubah setiap situasi.

Mereka sudah tahu apa yang diinginkan dalam hidup dan tidak pernah takut untuk mengambil keputusan sendiri.