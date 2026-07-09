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Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.03 WIB

Menurut Numerologi, 13 Tanggal Lahir Ini Dikaitkan dengan Sosok Perempuan Penuh Kasih Sayang

Ilustrasi ibu dan anak perempuannya. (Freepik) - Image

Ilustrasi ibu dan anak perempuannya. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir seseorang dipercaya dapat menggambarkan karakter dan kecenderungan kepribadian tertentu. Beberapa tanggal lahir disebut memiliki kaitan dengan sifat seperti perhatian, rasa tanggung jawab, kemampuan melindungi, serta ketangguhan dalam menghadapi berbagai situasi.

Karakter-karakter tersebut membuat perempuan yang lahir pada tanggal tertentu dianggap memiliki naluri merawat yang kuat dan berpotensi menjadi sosok ibu yang penuh kasih bagi keluarganya.

Mengutip AstroTalk, berikut 13 tanggal lahir perempuan yang dalam kepercayaan numerologi disebut memiliki sifat keibuan dan kemampuan pengasuhan yang istimewa.

Tanggal lahir 2, 11, 20, 29

Wanita yang lahir pada tanggal 2, 11, 20, atau 29 setiap bulannya dikatakan memiliki kecerdasan emosional dan kepekaan yang tinggi.

Mereka sering kali menjadi pengaruh yang menstabilkan dalam kehidupan orang lain.

Mereka punya sifat pengasuh alami, menawarkan kenyamanan, stabilitas, dan bimbingan yang lembut.

Tanggal lahir 6, 15, 24

Dalam numerologi, perwujudan terbaik dari energi keibuan adalah orang yang lahir pada tanggal 6, 15, atau 24.

Wanita dalam kelompok ini dikenal bertanggung jawab, penyayang, dan protektif. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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