Bawa Keberkahan Sejak Lahir, 13 Tanggal Lahir Ini Diyakini Membawa Energi Keberuntungan bagi Keluarga

JawaPos.com - Dalam numerologi, setiap tanggal lahir dipercaya memiliki makna dan energi yang berbeda. Sebagian tanggal tertentu disebut berkaitan dengan keberuntungan, peluang, serta potensi yang diyakini dapat memberikan pengaruh positif bagi kehidupan seseorang maupun keluarganya.

Beberapa praktisi numerologi meyakini bahwa individu yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu memiliki energi yang dikaitkan dengan kemudahan dalam menarik peluang rezeki. Kepercayaan tersebut juga menganggap energi itu dapat membawa dampak baik bagi orang tua atau keluarga, seperti terbukanya kesempatan kerja maupun meningkatnya kondisi finansial.

Mengutip Times of India, berikut 13 tanggal lahir yang dalam numerologi dipercaya memiliki energi keberuntungan dan dikaitkan dengan datangnya rezeki bagi keluarga.

Tanggal lahir 1, 10, 19, 28

Orang-orang percaya bahwa pemilik tanggal lahir ini akan cukup kuat untuk memimpin.

Kemandirian dan semangat mereka dapat membantu keluarga menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka panjang.

Selain itu, mereka sering kali berprestasi dan suka diperhatikan.

Tanggal lahir 5, 14, 23

Orang-orang mengatakan bahwa pemilik tanggal lahir ini dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan mempelajari hal-hal baru.