Menurut Numerologi, Tanggal Lahir Disebut Bisa Menggambarkan Jalan Menuju Kesuksesan Finansial

JawaPos.com - Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir seseorang diyakini memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi pencapaian di masa depan. Meski tidak ada waktu pasti kapan seseorang akan meraih kekayaan, numerologi dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai fase kehidupan yang dianggap penting.

Numerologi memandang angka sebagai simbol energi yang dapat digunakan untuk membaca pola kepribadian, tantangan, serta peluang yang mungkin muncul dalam perjalanan seseorang. Dari tanggal lahir, beberapa orang meyakini dapat mengetahui kecenderungan dalam mencapai keberhasilan dan kestabilan finansial.

Dikutip dari AstroTalk, berikut penjelasan mengenai bagaimana tanggal lahir dalam numerologi dipercaya dapat memberikan gambaran tentang waktu seseorang mencapai kesuksesan dan kemapanan.

Tanggal 1, 10, 19 dan 28 setiap bulan

Mereka yang lahir dengan angka ini adalah pemimpin dan inovator alami.

Para ahli numerologi sering mengatakan bahwa orang-orang mengalami pertumbuhan finansial di usia pertengahan 20-an hingga awal 30-an, didorong oleh ambisi dan kemandirian.

Tanggal 2, 11, 20 dan 29 setiap bulan

Mereka adalah orang yang sabar dan diplomatis, mungkin meraih kesuksesan lebih lambat daripada orang lain.

Sebagian besar hubungan dan kemitraan mulai membuahkan hasil setelah usia 35 tahun.